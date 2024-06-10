Sautez pour la cause!

Votre billet individuel vous donne droit à un saut en parachute au coût de 350 $. 75 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement.
Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement.
Saut en équipe
350 $
Votre billet équipe vous donne droit à un saut en parachute au coût de 350 $. 75 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement.
Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement pour votre équipe. Bien vouloir inscrire le nom de votre équipe lors de l'inscription
Je désire acheter un saut pour la cause!
350 $
Je veux encourager la cause en achetant un saut pour une autre personne (tirage ou personne dans le besoin)
