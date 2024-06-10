Sautez pour la cause!

Votre billet équipe vous donne droit à un saut en parachute au coût de 350 $. 75 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement. Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement pour votre équipe. Bien vouloir inscrire le nom de votre équipe lors de l'inscription

Votre billet équipe vous donne droit à un saut en parachute au coût de 350 $. 75 $ sera remis directement à l'organisme et votre reçu d'impôt sera envoyé automatiquement. Les heures de saut vous seront communiquées ultérieurement pour votre équipe. Bien vouloir inscrire le nom de votre équipe lors de l'inscription

Plus de détails...