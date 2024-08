Prévisions hôtelières 2024-2025 de l'AHGM

Les Prévisions hôtelières de l’Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) sont de retour et se tiendront cette année le 18 juillet prochain, à l’Hôtel Delta Montréal par Marriott.

Ce rendez-vous annuel phare réunira une panoplie d’experts de secteurs variés afin de brosser un portrait économique actuel du secteur de l’hôtellerie. Avec pour thème L'optimisation budgétaire - maximiser chaque dollar de revenu, l’activité sera l’occasion pour les acteurs des industries touristique et hospitalière d’approfondir leurs connaissances des enjeux les plus importants de l’hôtellerie sous l’angle des données et des revenus.

Dans une formule revisitée, les Prévisions hôtelières offriront un premier bloc de conférences destinées à tous de 13h30 à 15h30. Les participants pourront prendre le pouls du secteur hôtelier en revisitant les moments forts de l’année passée et en survolant les jalons qui composeront celle à venir.

Parmi les conférences, outre le segment de l’AHGM brossant le portrait hôtelier du Grand Montréal, on compte des intervenants de CoStar et Desjardins.

Puis, l’après-midi sera décliné en trois ateliers de 16h à 17h.

Les participants auront la chance de sélectionner l’atelier de leur choix pour la deuxième moitié de l’événement :

• Atelier 1 : Comment se préparer à l’augmentation du rôle triennal foncier (suggéré pour le DG et propriétaire)

• Atelier 2 : Tout sur les groupes : attentes, tendances, préoccupations (suggéré pour les spécialistes ventes & marketing)

• Atelier 3 : Saisir les opportunités d’upselling à travers tous les postes de revenus (suggéré pour les spécialistes des revenus)

Tous les participants se retrouveront pour un cocktail de réseautage à 17h.

Les Prévisions hôtelières 2023-2024 sont un événement incontournable pour les professionnels de l'industrie touristique. Elles offrent une vision précise, claire et à jour du secteur de l'hospitalité !