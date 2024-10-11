Association de flag-football de Québec

Association de flag-football de Québec

À propos de cet événement

Championnat provincial de flag-football universitaire féminin

Stade Telus de l'Université Laval

Admission générale
10 $
Admission joueuse
5 $
S'applique uniquement aux joueuses d'équipes féminines de flag-football scolaire (secondaire ou collégial) de la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Veuillez porter votre chandail de match lors du championnat afin d'attester de votre appartenance à une telle équipe et de vous prévaloir du tarif préférentiel.

