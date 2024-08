Invité - Soirée de Dégustation au Bénéfice de la Relève Musicale - Concerts Lachine

Venez célébrer les saveurs du terroir du Québec et soutenir la culture de demain !

Nous vous convions à une soirée exceptionnelle de dégustation de vins et fromages, au cœur de l’arrondissement de Lachine. Plongez dans une expérience unique qui allie plaisir gustatif et soutien à la culture musicale locale.

Organisée par Concerts Lachine, cette soirée bénéfice à pour objectif de mettre en lumière la relève musicale tous en vous permettant de savourer une sélection raffinée de produits du terroir québécois. Cette dégustation sera accompagnée des commentaires de Marc-André Aupin, un passionné de sommellerie et co-propriétaire du renommé Comptoir St-Jo. Des invités spéciaux viendront également enrichir cette expérience inoubliable.

Ne manquez pas cette opportunité de participer à une soirée mémorable tout en soutenant la scène musicale locale.

Marc-André Aupin de chez Comptoir St-Jo

Date et lieu

9 mai 2024 à 19h

Salle du conseil d’arrondissement 1800, Boul. St-Joseph, Lachine, H8S 2N4

La salle du conseil de l’arrondissement de Lachine, située dans l’ancien hôtel de ville, est un véritable joyau patrimonial qui allie histoire et élégance. Construit entre 1914 et 1916 d’après les plans de l’architecte Dalbé Viau, du renommé bureau Viau et Venne, cet édifice majestueux prend place là où se trouvait le tout premier hôtel de ville de Lachine.

Au-delà de son importance historique, la salle du conseil se transforme pour l’occasion en un lieu incontournable pour les amateurs de vin et de gastronomie locale. Offrant une expérience unique, elle offre un cadre parfait pour la dégustation de vins et de bouchées typiques du terroir québécois dans un cadre à la fois somptueux et chargé d’histoire.





Mairie d'arrondissement de Lachine





Pourquoi participer?

Votre participation contribuera directement au développement de nos programmes musicaux:

Cours et programmes de musique pour les jeunes: en collaboration avec les organismes communautaires, bibliothèques et écoles de Lachine (8-21 ans).

Académie internationale vocale de Lachine: Un stage intensif pour jeunes artistes en voie devenir professionnels (19-30 ans).





Avantages

Découverte de produits extraordinaires du terroir québécois introuvables à la SAQ.

Rencontres enrichissantes avec des professionnels, philanthropes, artistes et amateurs d’art.

Contribution à une cause noble, avec remise d’un reçu d’impôt pour votre don admissible.*





Questions

Pour toute question, n'hésitez pas à faire appel à nous :