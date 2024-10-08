Inscription à la Réunion Annuelle SCO-SCO 2025

Les membres ont reçu un code de réduction par courriel. Si vous n’êtes pas membre, inscrivez-vous pour obtenir votre code de réduction : https://www.zeffy.com/ticketing/1d8439b2-5cea-4886-a00a-3fa734fa8610
étudiant / jeune professionnel
450 $
Les « Early Career » sont les personnes en début de carrière, soit dans leurs 3 à 5 premières années d’emploi. Les membres ont reçu un coupon de réduction par courriel. Si vous n’êtes pas membre, inscrivez-vous pour obtenir votre code de réduction : https://www.zeffy.com/ticketing/1d8439b2-5cea-4886-a00a-3fa734fa8610
Régulier (une journée)
200 $
Inscription pour une journée unique de la conférence. Ne comprend pas le billet pour le banquet. Les membres ont reçu un coupon de réduction par courriel. Si vous n’êtes pas membre, inscrivez-vous pour obtenir votre code de réduction : https://www.zeffy.com/ticketing/1d8439b2-5cea-4886-a00a-3fa734fa8610
étudiant / début de carrière (une journée)
150 $
Inscription pour une seule journée de la conférence. Ne comprend pas le billet pour le banquet. Les membres ont reçu un coupon de réduction par courriel. Si vous n’êtes pas membre, inscrivez-vous pour obtenir votre code : https://www.zeffy.com/ticketing/1d8439b2-5cea-4886-a00a-3fa734fa8610
Inscription tardive pour affiches
20 $
Les personnes ayant soumis un résumé d’affiche en retard doivent s’acquitter des frais supplémentaires.
Atelier : Préparation de spécimens aviaires (peaux d’étude)
5 $
Préparation de spécimens aviaires de qualité muséale : compétences et applications – limité à 15 participant(e)s (journée complète)
Atelier: Identification d'espèces par machine pour de grands ensembles de données
5 $
Identification d'espèces par machine pour de grands ensembles de données - sans limite de participant(e)s (Journée complète)
Atelier: Démystification du processus de publication
5 $
Démystification du processus de publication : discutez de l'examen par les pairs avec l'équipe du journal Conservation et écologie aviaire - sans limite (Atelier d'une demi-journée AM)
Atelier: Combler l'écart entre la science et l'interface politique
5 $
Combler l'écart entre la science et l'interface politique : une étude de cas d'espèces prises incidentellement - sans limite (Atelier d'une demi-journée PM)
Atelier d'utilisation de BirdNET
5 $
Utilisation de BirdNET : Un algorithme open source pour identifier les espèces d'oiseaux à partir d'enregistrements audio - sans limite (Atelier d'une demi-journée AM)
Atelier: BAMexploreR
5 $
BAMexploreR : utilisation des modèles d’abondance des espèces d’oiseaux terrestres à l’échelle de leur aire de répartition de BAM dans R – sans limite de participant(e)s (atelier demi-journée PM)
Atelier: Le guide du voyageur pour la localisation sonore
Gratuit
Utilisation de la différence de temps d’arrivée (TDoA) pour localiser les appels d’animaux en 3D. Découvrez comment les enregistreurs et logiciels de Frontier Labs simplifient cet outil puissant pour la surveillance des oiseaux (à déterminer pendant les plages horaires régulières de la réunion — pas le jour des ateliers).
Atelier : Acoustique de la faune
Gratuit
Explorez les enregistreurs et logiciels Wildlife Acoustic. (À déterminer pendant les plages horaires régulières de la réunion — pas le jour des ateliers.)
Excursion sur le terrain : Observatoire ornithologique du lac Last Mountain et Réserve nationale de faune (RNF)
35 $
12 août : Observatoire ornithologique du lac Last Mountain et RNF (max. 26 personnes, transport inclus)
Excursion sur le terrain : Limicoles du lac Chaplin
35 $
17 août : Limicoles du lac Chaplin (max. 26 personnes, transport inclus)
Billet pour le banquet
Gratuit
Si vous prévoyez assister au banquet de clôture le samedi 16 août, veuillez ajouter UN billet gratuit à votre inscription. Des billets supplémentaires peuvent être achetés à l’étape suivante.
Billet de Banquet supplémentaire
75 $
Si vous avez besoin d’un billet supplémentaire pour votre conjoint(e) ou un(e) accompagnateur/ice, veuillez l’ajouter ici.
