Brassons des affaires VIA la Fondation Rock Guertin

POUR SOUTENIR LES PANIERS DU PRINTEMPS : Votre billet est votre laissez-passer vers une journée d'exception, un véritable festin pour l'esprit et le cœur ! Vous aurez le privilège d'assister aux interventions captivantes de deux sommités incontestées : Patrick Renaud et Isabelle Fontaine. Mais ce n'est pas tout ! Votre billet vous ouvre également les portes d'une pause-café revigorante et d'un 5 à 7 festif, accompagnés de délices culinaires et d'une boisson rafraîchissante. Et devinez quoi ?
Nous sommes absolument enchantés de vous convier à cette journée extraordinaire, une véritable ode à l'inspiration, à l'apprentissage et au partage. Notre événement phare promet une expérience unique en son genre, avec deux conférenciers de renom, prêts à illuminer vos esprits et à nourrir vos âmes avec leur savoir et leur passion contagieuse.
Attendez-vous à un moment chaleureux et convivial, où les idées jaillissent, où les liens se tissent et où la joie de vivre est palpable. Le tout dans un esprit de générosité sans bornes, car chaque centime récolté lors de cette journée d'exception sera entièrement dédié à la Fondation Rock Guertin, une cause qui nous est particulièrement chère.
Nous croyons fermement en la force de la communauté pour changer le monde, et votre participation à cet événement ne fait pas exception. Chaque geste, aussi petit soit-il, contribue à soutenir notre engagement commun envers une cause noble.
Joignez-vous à nous pour une journée qui restera gravée dans les mémoires, où l'apprentissage se pare des couleurs de la générosité, et où chaque sourire compte double. Nous avons hâte de partager ce moment unique avec vous et de faire de cette journée un véritable triomphe de l'esprit et du cœur !
P.S.: Vous vous devez d'acheter 2 billets minimum pour le prix de 75$ chaque billets. Sinon, le prix d'un seul billets est de 150$. ([email protected]
)
