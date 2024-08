Soirée Vins et fromages 2022

La populaire Soirée vins et fromages sera de retour le 8 avril 2022 dès 18 h pour une 15e année.

Une fois de plus, l’événement sera animé par la renommée sommelière Mme Élyse Lambert, ainsi que M. Max Dubois, le passionné et engagé fromager de l’Échoppe des fromages de Saint-Lambert.



Annuellement, c'est plus de 170 personnes du milieu des affaires, des parents et membres du personnel qui participent à cet événement sans prétention où les découvertes culinaires et vinicoles sont à l'honneur.

C'est donc un rendez-vous le 8 avril prochain!