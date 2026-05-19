St. John's Anglican Church Fort Smith
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Dîner du 90e anniversaire

Fort Smith

NT X0E, Canada

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Admission générale
25 $

Rejoignez-nous pour une soirée de nourriture, de fraternité, de danse et de divertissement alors que nous célébrons 90 ans ensemble.


Votre soirée comprend :
• Dîner
• Danse
• Divertissement

Faire un don d'une place
30 $

Faire un don d'une place

Votre don contribuera à garantir que ceux qui ne peuvent pas se permettre un billet auront quand même une place à la table pour profiter de la soirée et de la célébration.

Tous les fonds restants iront vers la sensibilisation communautaire et le travail communautaire local par l'intermédiaire de l'église anglicane St. John.

Merci de contribuer à rendre cette célébration accueillante et accessible à tous.

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