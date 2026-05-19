Dîner du 90e anniversaire

Faire un don d'une place

Votre don contribuera à garantir que ceux qui ne peuvent pas se permettre un billet auront quand même une place à la table pour profiter de la soirée et de la célébration.

Tous les fonds restants iront vers la sensibilisation communautaire et le travail communautaire local par l'intermédiaire de l'église anglicane St. John.

Merci de contribuer à rendre cette célébration accueillante et accessible à tous.