Dîner du 90e anniversaire

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À propos de cet événement
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Rejoignez-nous pour une soirée de nourriture, de fraternité, de danse et de divertissement alors que nous célébrons 90 ans ensemble.
Votre soirée comprend :
• Dîner
• Danse
• Divertissement
Faire un don d'une place
Votre don contribuera à garantir que ceux qui ne peuvent pas se permettre un billet auront quand même une place à la table pour profiter de la soirée et de la célébration.
Tous les fonds restants iront vers la sensibilisation communautaire et le travail communautaire local par l'intermédiaire de l'église anglicane St. John.
Merci de contribuer à rendre cette célébration accueillante et accessible à tous.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!