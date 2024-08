19h42 - Rivières de Lumières - 25.09.20

Rivières de Lumières est le rendez-vous des lanternes à Sherbrooke ! Du 25 au 27 septembre 2020, retrouvez-nous au centre-ville pour une édition inédite du festival. On vous invite à la recherche du Pêcheur et ses lanternes de bonheur. En dépit de pouvoir faire un grand événement lumineux comme on l'aime, nous avons, pour suivre la tendance du moment, innové. Vous participerez à un mouvement collectif en plus de faire une promenade en toute sécurité dans les rues de Sherbrooke. Ainsi, nous fêterons le début de l’automne de façon absolument féerique!



* Un billet est valable pour 1 à 6 personnes. Ainsi, chaque groupe doit rester ensemble (6 personnes maximum) et respecter la distanciation tout le parcours. Nous acceptons un maximum de 3 ménages par groupe.



Bon festival !