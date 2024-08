17 août - Lucien Lavoie - La guitare flamenca et Félix Leclerc GRATUIT

Tout nouveau concert proposé par le guitariste flamenco Lucien Lavoie, étudiant au prestigieux Conservatoire Supérieur de Musique de Cordoue, en Espagne. Il interprétera la musique de Félix Leclerc d’une manière inédite, mélangeant des éléments de flamenco et de jazz, qui donneront un nouveau souffle aux merveilleuses chansons du poète. Ne manquez pas cette occasion d’entendre cette fusion originale et exotique.





Présenté en collaboration avec la Municipalité de St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.





L'Espace patrimonial Félix-Leclerc

L’Espace, qui a souligné ses 20 années d'existence en 2022, est bien établi dans l’écosystème des diffuseurs de la région. La salle intimiste de 130 places a accueilli des noms connus de la chanson québécoise et française et les plus talentueux artistes de la relève.