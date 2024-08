Retraite sur l'orgueil et l'égo 1-2 juin 2024

Dans cette retraite il y aura des enseignements sur comment pratiquer l'humilité et éradiquer l'égo par la sagesse et la compassion. Il y aura des période de réflexions et de méditation sur le sujet. Il est préférable mais pas obligatoire d'avoir fait l'introduction au lamrim ou comprendre les émotions.

Les1-2 juin 2024. L'arrivée se fait le vendredi 31 mai entre 17:00 et 19:30





Cette retraite est ouverte à tous! Il y aura 4 séances par jour d'une heure quinze-trente dans lequelles il y aura des enseignements et des périodes de méditation.





Coût de 215 $ par personne pour une chambre privé ou de 180$ pour une chambre partagée (vous devez avoir votre partenaire de retraite, nous ne ferons pas de pairage). il y a aussi l'option camping pour 140$ par personne avec tous les repas de fournis (sauf le souper du vendredi soir).





Vous pouvez indiquer 0$ dans les frais de billetterie ou laisser un petit don pour la plateforme Zeffy (pas associé au centre Paramita)





Vous pouvez aussi payer par interac. Pour interac, faire le virement à : [email protected] (merci de laisser en message quelle retraite dans votre virement).



Aucun remboursement sera fait pour annulation personnelle à moins de 3 semaines d'avis avant le début de la retraite.





Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 514-527-3725 ou [email protected]