Journées d'étude - Perspectives internationales sur le logement social et communautaire

Au cours de ces journées, des experts de la France, du Danemark et de l’Autriche présenteront, notamment leur modèle de financement du logement à but non lucratif. Le modèle du Québec sera aussi présenté et mis en perspective par des experts et acteurs du développement.





La journée du 30 mai sera consacrée aux partenaires clés de l’habitation qui réfléchiront et discuteront de solutions pour le Québec. Afin de maximiser les échanges, la même personne doit assister aux deux journées.



Alors que plusieurs pays de l’OCDE ont été capables d’atteindre 20 % de logements sociaux sur leur territoire, le Québec n’en compte actuellement que 5 %. Dans un contexte de crise du logement, une question s’impose : comment pouvons-nous améliorer le modèle de financement du Québec pour qu’il soit pérenne et résilient afin d’agrandir le parc de logements à but non lucratif ?





1ère journée du 29 mai – ouverte à tous

2e journée du 30 mai – sur invitation seulement





