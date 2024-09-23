Inauguration du Théâtre Lamarre-Pellerin

Ajouter un don pour FONDATION DU SEMINAIRE SAINTE-MARIE INC.
$
Forfait entreprise
1 000 $
- 4 billets
- 4 consommations et petites bouchées servies pendant le cocktail (5 à 7)
- Rencontre des artistes et photographe sur place
- Tirage : livres de Daniel Lamarre et Fred Pellerin
- Votre logo imprimé sur un coroplast à l'entrée du théâtre
- Remerciement de votre participation sur la page Facebook du SSM
- Reçu de don de charité 700$
Billet
150 $
- 1 consommation et petites bouchées servies pendant le cocktail (5 à 7)
- Rencontre des artistes et photographe sur place
- Tirage : livres de Daniel Lamarre et Fred Pellerin
- Reçu de don de charité 75$
