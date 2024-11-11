Atelier de formation en secourisme bébé et enfant (14 Novembre 2024) (1)

5115 Rue Rivard

Montréal, QC H2J 2P2, Canada

Tarif régulier
20 $

2 restants

Vous pouvez venir à 1 ou 2 adultes avec le même tarif
Gratuité pour les familles à faible revenu
Gratuité pour les familles à faible revenu
Gratuit

2 restants

Pour les familles : - Avec moins de 2 enfants et un revenu familial brut de moins de 49 000$ - Avec 3 enfants et plus et un revenu familial brut de moins de 75 000$. N'hésitez pas appeler au bureau pour plus de détail (514 270 5471). Prendre un ticket par famille (jusqu'à deux adultes).

