Camp de base Hiver 2025

Le prix suggéré pour le séjour comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
500$+tx
Prix budget serré
402,41 $
Quand ta situation financière actuelle est un frein à ta participation, on t’invite à te donner la permission de choisir le prix budget serré pour le séjour. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
350 $ +tx
Prix donner au suivant
900 $
Le prix donner au suivant peut faire toute la différence. Ce prix est légèrement plus élevé et contribue à rendre le prix budget serré possible et de donner un coup de pouce à la mission de Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
500 $ +tx ET une contribution additionnelle de 325 $
Prix budget précaire : dépôt remboursable obligatoire
100 $
Quand ta situation financière actuelle est un frein à ta participation, on t’invite à te donner la permission de choisir le prix budget précaire pour le séjour. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 13 mars, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
0 $ +tx
Athlète Aléo/Plan de match : dépôt remboursable obligatoire
100 $
Tu es un.e athlète boursier.ère d’Aléo et/ou de Plan de match ? Ta participation est financée. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 13 mars, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
Vétéran.e et militaire : Dépôt obligatoire
100 $
Tu es un.e vétéran.e des forces armées canadiennes ou un.e militaire en transition? Ta participation est financée. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 13 mars, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités.
Ajouter un don pour Quatre-Chemins
$
