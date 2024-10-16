Camp de base Hiver 2025

Quand ta situation financière actuelle est un frein à ta participation, on t’invite à te donner la permission de choisir le prix budget précaire pour le séjour. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 13 mars, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités. 0 $ +tx

Quand ta situation financière actuelle est un frein à ta participation, on t’invite à te donner la permission de choisir le prix budget précaire pour le séjour. On te demande un dépôt pour réserver ta place. Le dépôt te sera remboursé en entier, suite à ta participation. Si tu annules ta participation après le 13 mars, le dépôt servira à couvrir une partie des frais engagés par Quatre-Chemins. Cela comprend : 2 nuitées, tous les repas, des collations, le matériel pour le séjour et les activités. 0 $ +tx

Plus de détails...