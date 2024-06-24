Princesse/Prince d'un jour 2024

150.00$
Comprend l'ensemble des activités proposées* ainsi que le costume choisi.
Dîner et collation santé fournis. Partie de mini-putt et activités créatives.
*Accompagnateurs non-autorisés
Mommy and me (3 à 5 ans)
Gratuit
75.00$
Activités adaptées aux minis*
*Accompagnateur OBLIGATOIRE pour toute la durée des activités (2h00, avec animation, maquillage et matériel pour coiffer vos petit.es!)
Comprend le costume choisi ainsi qu'une collation.
