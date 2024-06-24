Princesse/Prince d'un jour 2024

280 Av. Arnaud

Sept-Îles, QC G4R 3A8, Canada

Entrée générale (6 à 12 ans)
Gratuit
150.00$ Comprend l'ensemble des activités proposées* ainsi que le costume choisi. Dîner et collation santé fournis. Partie de mini-putt et activités créatives. *Accompagnateurs non-autorisés
Mommy and me (3 à 5 ans)
Gratuit
75.00$ Activités adaptées aux minis* *Accompagnateur OBLIGATOIRE pour toute la durée des activités (2h00, avec animation, maquillage et matériel pour coiffer vos petit.es!) Comprend le costume choisi ainsi qu'une collation.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!