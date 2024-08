Rio Tinto Fer et Titane – Opérations Québec invite les employés actifs et les membres de leur famille vivant sous le même toit, à la Journée Fer et Titane qui se tiendra à la Ferme du barbu le 5 octobre prochain.

L’inscription est au coût de 10 $ est entièrement donné à La Traversée | Centre de crise et de prévention du suicide.

Pour toute question concernant l’événement, communiquez avec Alexandra Millette, [email protected] ou 450 730-7500.





Vous avez la possibilité de payer aucun frais d'administration, si vous sélectionnez "0" à la mention "Soutenez la plateforme québécoise 100% gratuite que nous utilisons."