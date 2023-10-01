Le t-shirt coupe femme de Zen dans ma tête est un vêtement confortable et tendance, conçu pour les femmes qui recherchent style et tranquillité d'esprit. Fabriqué avec des matériaux de qualité, il offre une coupe féminine flatteuse et un design Zen dans ma tête imprimé avec délicatesse. Disponible dans différentes tailles et couleurs, ce t-shirt s'adapte à toutes les morphologies. Associez-le facilement à votre tenue décontractée ou habillée pour exprimer votre amour pour la sérénité intérieure avec style. 100% coton Pré-rétréci

