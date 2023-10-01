Le t-shirt coupe femme de Zen dans ma tête est un vêtement confortable et tendance, conçu pour les femmes qui recherchent style et tranquillité d'esprit. Fabriqué avec des matériaux de qualité, il offre une coupe féminine flatteuse et un design Zen dans ma tête imprimé avec délicatesse. Disponible dans différentes tailles et couleurs, ce t-shirt s'adapte à toutes les morphologies. Associez-le facilement à votre tenue décontractée ou habillée pour exprimer votre amour pour la sérénité intérieure avec style.
100% coton
Pré-rétréci
100% coton
Pré-rétréci
T-SHIRT NOIR ZDMT - COUPE FEMME
35 $
100% coton
Pré-rétréci
100% coton
Pré-rétréci
T-SHIRT BLANC ZDMT
35 $
Le t-shirt coupe unisexe de Zen dans ma tête est un vêtement polyvalent et confortable, adapté aux hommes et aux femmes. Avec son design Zen dans ma tête imprimé avec finesse, il apporte une touche de sérénité à votre tenue. Disponible dans différentes tailles et couleurs, ce t-shirt s'adapte à toutes les morphologies. Associez-le facilement à votre tenue décontractée pour exprimer votre amour pour la tranquillité intérieure avec style.
100% coton
Pré-rétréci
100% coton
Pré-rétréci
T-SHIRT NOIR ZDMT
35 $
100% coton
Pré-rétréci
100% coton
Pré-rétréci
Cueillette
Gratuit
Cueillette chez ZEN DANS MA TÊTE au 1405 Henri-Bourassa Ouest, Bureau 205 H3M 3B2, une fois que vous avez reçu votre confirmation par courriel.
Livraison à Montréal
15 $
Livraison à l'extérieur de Montréal
20 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!