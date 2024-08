TI-GUS FAIT SON NUMÉRO - 28 novembre

Présenté en formule intime à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)





Ti-Gus vous a préparé un fabuleux spectacle, il y a mis tout son cœur, il a répété pendant des semaines, tout est prêt! Il ne manque plus que vous pour que la fête commence et soit inoubliable. Malheureusement ou heureusement, tout ne se passera pas tout à fait comme prévu…

Durée : 25 minutes

Technique : Marionnettes à gaine





Parallèlement à sa formation d’acteur, Noë Cropsal perfectionne ses compétences de marionnettiste au DESS en théâtre de marionnettes contemporain, à l’École supérieure de théâtre à l'UQÀM. Depuis sa graduation, en 2009, il a travaillé pour le Théâtre de l’Avant-Pays et a créé plusieurs spectacles, notamment Petit plein, Le vieil homme et la mer, En dehors de moi et la série Ti-Gus. Il s’est récemment tourné vers le cinéma. Vivarium et Elle dansait si bien sont ses premiers courts-métrages.





Création, décor, marionnettes et interprétation : Noë Cropsal

Œil extérieur : Dinaïg Stall





Tarif unique: 15 $

Prix par siège réservé, taxes comprises.









