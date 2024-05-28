Inscription et formulaire de consentement pour la collecte et l'utilisation des renseignements personnels (mineur de moins de 14 ans)

Consentement des renseignements personnels (-14 ans)
Gratuit
Je consens à la collecte et l'utilisation des renseignements personnels de mon fils/ma fille dans le cadre des activités ou des services de la Maison des jeunes de Charny - Point de service Breakeyville.
-Veuillez sélectionner le nombre équivalent au nombre d'enfants pour compléter le formulaire.
