ASSOCIATION QUEBECOISE POUR LA SANTE MENTALE DES NOURRISSONS
Plans membres de l'AQSMN
Adhésion - Plan membre individuel
75 $
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Le plan d'adhésion individuel vous donne accès à un tarif préférentiel sur tous nos événements.
Adhésion - Plan membre étudiant
25 $
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Le plan d'adhésion étudiant vous donne accès à un tarif préférentiel sur tous nos événements.
Note : la présentation d'une preuve d'inscription à temps plein dans une institution d'enseignement vous sera demandée.
Adhésion - Plan membre organisme
125 $
Renouvellement annuel le: 31 décembre
Le plan d'adhésion organisme vous donne accès à un tarif préférentiel sur tous nos événements pour trois personnes de votre choix.
