Circuit Art et Nature - Dimanche 25 août 2024

13h à 14h30 - Au cours de cette conférence, Marianne McEwen vous propose de garder en toile de fond la question suivante: Pourquoi la nature nous inspire-t-elle? Un parcours de son travail et son cheminement qui s’est tissé en relation avec la nature vous seront présentés en guise de réponse. Elle discutera de sa vision artistique, processus vivant et changeant qui se forme à travers notre vécu. Elle abordera comment sa vision et son vécu ont formé sa technique photographique, ainsi que la façon dont ses projets personnels ont fait évoluer sa vision en une quête de sens. - L'activité est à contribution volontaire! Toutefois, le nombre de places est limité (70 personnes maximum).

13h à 14h30 - Au cours de cette conférence, Marianne McEwen vous propose de garder en toile de fond la question suivante: Pourquoi la nature nous inspire-t-elle? Un parcours de son travail et son cheminement qui s’est tissé en relation avec la nature vous seront présentés en guise de réponse. Elle discutera de sa vision artistique, processus vivant et changeant qui se forme à travers notre vécu. Elle abordera comment sa vision et son vécu ont formé sa technique photographique, ainsi que la façon dont ses projets personnels ont fait évoluer sa vision en une quête de sens. - L'activité est à contribution volontaire! Toutefois, le nombre de places est limité (70 personnes maximum).

seeMoreDetailsMobile