Circuit Art et Nature - Dimanche 25 août 2024

10h à 11h -
Participez à une balade contée sur les sentiers enchanteurs du Marais de la Rivière-aux-Cerises, guidée par le conteur local Steven SLAB. Plongez au cœur de la nature et laissez-vous transporter les histoires, dont une légende locale et des contes courts sur les animaux et la nature régionale. Cette randonnée, d’environ 75 minutes, en pleine nature, est conçue pour toute la famille, offrant des arrêts pour écouter le conteur qui éveillera votre imagination. -
L'activité est à contribution volontaire!
Toutefois, le nombre de places est limité (15 personnes maximum).
Réservation - Atelier de photo avec Guy Tremblay
9h à 11h -
Et si la photographie devenait un prétexte ou une technique pour redécouvrir la nature? Cet atelier vous invite à explorer la photographie de nature sous un nouvel angle. Découvrez l’avantage d’avoir un appareil photo avec vous lors de vos promenades en nature. La nature regorge de trésors à capturer en images, et cet atelier vous apprendra à les explorer et les apprécier encore plus. Apportez votre appareil photo et laissez-vous guider dans une expérience pratique. -
L'activité est à contribution volontaire!
Toutefois, le nombre de places est limité (15 personnes maximum).
Réservation - Conférence Nature avec Marianne McEwen
13h à 14h30 -
Au cours de cette conférence, Marianne McEwen vous propose de garder en toile de fond la question suivante: Pourquoi la nature nous inspire-t-elle? Un parcours de son travail et son cheminement qui s’est tissé en relation avec la nature vous seront présentés en guise de réponse. Elle discutera de sa vision artistique, processus vivant et changeant qui se forme à travers notre vécu. Elle abordera comment sa vision et son vécu ont formé sa technique photographique, ainsi que la façon dont ses projets personnels ont fait évoluer sa vision en une quête de sens. -
L'activité est à contribution volontaire!
Toutefois, le nombre de places est limité (70 personnes maximum).
Réservation - Conférence Botanique avec Alexandra Bachand
16h à 17h -
Et si l'odorat embellissait davantage nos vies à la belle saison ? L'artiste parfumeure, Alexandra Bachand, vous invite à découvrir la poésie que procure un jardin parfumé qui agence fleurs et plantes odorantes selon l’intensité des sillages et de leurs facettes olfactives. Sentir une beauté invisible qui se pare de papillons et de colibris au sein d'îlots botaniques diffusant au nez d'enivrants bouquets! -
L'activité est à contribution volontaire!
Toutefois, le nombre de places est limité (70 personnes maximum).
