Assemblée générale annuelle 2023 de l'AF2R et conférence gratuite sur la renouée du Japon

Bonjour,





C’est avec enthousiasme que l’Association forestière des deux rives (AF2R) vous invite à son assemblée générale annuelle (AGA) qui se déroulera le mardi 28 novembre à 18h au Centre culture et environnement Frédéric Back à Québec. L’accueil débutera dès 17h45.





L’AGA est une belle occasion pour en apprendre plus sur le travail réalisé par l’équipe dans la dernière année et s’informer sur les projets en cours et à venir. Elle est ouverte à la fois aux membres et aux non-membres (seuls les membres en règle ont le droit de vote).





Vers 19h15, l’Assemblée sera suivie :

🎓 de la remise de la deuxième Bourse de l’AF2R pour la relève forestière

de l’AF2R pour la relève forestière 🌿 de la conférence « Mon île sans renouée : projet de lutte à la renouée du Japon »

« Mon île sans renouée : projet de lutte à la renouée du Japon » 🥂 d’un cocktail de réseautage avec des gens qui partagent notre passion de la nature, de l’arbre et de la forêt!

Notez qu'il y aura aussi, durant l'AGA, élection de cinq postes au conseil d’administration (CA), dont un est réservé au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Les membres en règle qui désirent poser leur candidature à un poste pourront le faire avant, à l’aide de ce bulletin de candidature, ou lors de l’AGA. Toute candidature doit être proposée par un membre et appuyée par un membre différent, autre que le ou la candidat(e). En l'absence du ou de la candidat(e) à l'AGA, il ou elle doit avoir manifesté son intention par écrit.





L’événement est gratuit, toutefois, pour des raisons logistiques, nous vous prions de vous inscrire via ce bref formulaire.