Nien Tzu Weng - Laboratory · Laboratoire

Nien Tzu Weng ouvre son atelier pour vous inviter à un voyage à travers les propositions de paysage qu'elle a ramenées de Taïwan, expérimentant la densité et l'intensité à travers des multivers, où les réalités co-influencent une temporalité à plusieurs niveaux.

(English below)





*Evénement gratuit - Contribution volontaire





Le 17 mai 2024

Ouverture des portes à 18 heures

Performance (environ 30 minutes) à 19h30

Fermeture des portes à 21 heures





18 et 19 mai 2024

Ouverture des portes à 16 heures

Représentation (environ 30 minutes) à 16h30

Fermeture des portes à 18 heures





📍Anti-Space

5425 Casgrain, Studio 318, Montréal, QC H2T 1X6





►Plus d'informations: https://bit.ly/44jEFaH





//





Nien Tzu Weng opens her studio to invite you on a journey through landscape proposals she has brought back from Taiwan, experimenting with density and intensity through multiverses, where realities co-influence a multi-layered temporality.





*Free event - Voluntary contribution





May 17, 2024

Doors open at 6 pm

Performance (approx. 30 minutes) at 7:30 pm

Doors close at 9 p.m.





May 18 - 19, 2024

Doors open at 4 pm

Performance (approx. 30 minutes) at 4:30 p.m.

Doors close at 6 p.m.





📍Anti-Space

5425 Casgrain, Studio 318, Montreal, QC H2T 1X6





►Learn more: https://bit.ly/49U6XK0