Session École de l'Imprévu - AUTOMNE 2024

ENFANTS - 8-12 ans
CA$251.50
Samedi 10:00. 1h45 par cours, Aucun prérequis. Les taxes sont comprises
ADOS - 12-15 ans
CA$251.50
Samedi 13h00. 1h45 par cours *Si l'enfant a 12 ans et qu'il n'a aucune expérience en improvisation, merci de l'inscrire dans le cours ENFANTS - 8-12 ans. **Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu. Les taxes sont comprises
PARENT-ENFANT
CA$345
Essayez l'improvisation en compagnie de votre enfant! Samedi 13h00. 1h45 par cours Les taxes sont comprises
ADULTE - Débutant - début 21 octobre!
CA$201.21
Adulte débutant - Pour les curieux qui veulent essayer! Lundi 17h45 Durée : 1h30 par cours Début : Lundi 21 octobre Aucune expérience requise Les taxes sont comprises
ADULTE - Avancé - début 21 octobre!
CA$201.21
Adulte Avancé - Cours de perfectionnement pour les improvisateurs d'expérience. On y voit des techniques avancées et on travaille le jeu de manière plus approfondie. Lundi 19h00 Durée : 1h45 par cours Début : lundi 21 octobre *Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
T-shirt IMPRÉVU
CA$23.09
Pour le simple plaisir de porter L’imprévu Improvisation! Les taxes sont comprises

