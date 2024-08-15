Session École de l'Imprévu - AUTOMNE 2024

Samedi 10:00. 1h45 par cours,
Aucun prérequis.
Les taxes sont comprises
ADOS - 12-15 ans
CA$251.50
Samedi 13h00. 1h45 par cours
*Si l'enfant a 12 ans et qu'il n'a aucune expérience en improvisation, merci de l'inscrire dans le cours ENFANTS - 8-12 ans.
**Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
Les taxes sont comprises
PARENT-ENFANT
CA$345
Essayez l'improvisation en compagnie de votre enfant!
Samedi 13h00. 1h45 par cours
Les taxes sont comprises
ADULTE - Débutant - début 21 octobre!
CA$201.21
Adulte débutant - Pour les curieux qui veulent essayer!
Lundi 17h45
Durée : 1h30 par cours
Début : Lundi 21 octobre
Aucune expérience requise
Les taxes sont comprises
ADULTE - Avancé - début 21 octobre!
CA$201.21
Adulte Avancé -
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs d'expérience. On y voit des techniques avancées et on travaille le jeu de manière plus approfondie.
Lundi 19h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 21 octobre
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu se gardent le droit de juger si un.e élève est apte à passer au niveau suivant. Nous nous réservons aussi le droit d’attribuer un niveau à un.e élève en fonction de son expérience et de sa compréhension du jeu.
T-shirt IMPRÉVU
CA$23.09
Pour le simple plaisir de porter L’imprévu Improvisation!
Les taxes sont comprises
