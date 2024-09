Histoires de Succès | Tales of Triumph

Venez célébrer la Journée internationale de la femme et soutenir l'autonomisation des femmes!





Artistri Sud organise sa levée de fonds annuelle, Histoires de Succès, qui aura lieu le 27 février 2019, du 17 h 30 à 20 h 30.

Cette année encore, nous sommes heureux d'organiser un cocktail et un événement de réseautage. Avec le prix L'Entrepreneure de l'année, nous soulignerons les réalisations de sept femmes entrepreneures œuvrant dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, des finances, de l'éducation, de l'information et des communications, des sciences de la vie et du bien-être et du marketing. Également, nous rendrons hommage, par le prix d'Excellence à vie, à une femme d'affaires remarquable. Enfin, nous reconnaîtrons le gagnant du prix pour du Meilleur Soutien Masculin de l'Entrepreneuriat Féminin!

Donna Saker, la personnalité radio bien-aimée de The Beat 92.5, sera l'animatrice de la soirée.

Il s'agit d'une occasion de sortie agréable qui vous permettra de démontrer votre appui et de sensibiliser les gens à l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté. Les billets coûtent 125 $ et incluent un cocktail, hors d'œuvre, et un reçu aux fins d'impôts vous sera également remis.





Come celebrate International Women's Day and support women's empowerment!





Artistri Sud is hosting its largest, annual fundraiser, Tales of Triumph, on February 27th, 2019 from 5:30 p.m. to 8:30 p.m.

This year again, we are pleased to host a cocktail and networking event. We will be celebrating the achievements of seven remarkable women working in various professional industries - agriculture and food, finance, education, information and communications, life sciences and wellness, marketing and design - with the Entrepreneur of the Year Award. A business woman will be recognized with the Lifetime Achievement Award for her contribution to entrepreneurship. Finally, we will once again be recognizing an Outstanding (Male) Supporter of Women's Entrepreneurship!

Donna Saker, beloved radio personality from The Beat 92.5 will be your host.

This is a great opportunity for an evening out, while raising support and awareness for women's empowerment and the fight against poverty. Tickets for the event are $125, which includes hors d’oeuvres, wine and a tax receipt.