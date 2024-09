Graphisme par jeanperreau.com, illustration par Valérie Houde



Congrès de Psychiatrie Critique : quatrième édition

La bienviolence institutionnelle



Nous sommes très heureux de vous convier à cette quatrième édition du congrès de Psychiatrie Critique! La participation et l’enthousiasme suscités lors des éditions précédentes ne fait que confirmer l’importance de créer des espaces de réflexion et d’échanges entourant la psychiatrie.

Le thème de cette année s’est immiscé naturellement dans nos réflexions en tant que groupe. Il fût ardu pour nous de trouver les mots justes, et nous en sommes venus au mot-valise « bienviolence ». La violence institutionnelle, en considérant l’institution au-delà des centres hospitaliers, est-elle parfois étroitement liée aux intentions de soigner, d’aider, d’accompagner? Nos institutions tiennent sur des conventions sociales perpétuellement renouvelées, et peut-on dire qu’elles sont « suffisamment bonnes »? Hannah Arendt parlait de l’institution comme quoi elle « donnait un semblant d’éternité à l’instabilité des affaires humaines ».

Nos conférenciers nous feront réfléchir aux tensions inhérentes à l’institution de la psychiatrie. Ils navigueront autour du concept qu’il n’y a « pas de folie sans société ». Il s’agit d’ouvrir un espace où le dialogue est possible pour parler de bienveillance dangereuse et de violence sécuritaire, de sortir des concepts de « bien ou de mal » pour aller un peu plus loin, ensemble. Est-ce qu’une forme de « bienviolence » institutionnelle s’avère utile et nécessaire et faut-il réfléchir au juste milieu qui nous convient, à tous et chacun?





Qu'est-ce que la psychiatrie critique ?

La psychiatrie critique est un champ de recherche et de pratique clinique en pleine expansion qui vise à prendre un recul face aux intérêts économiques, sociaux et administratifs qui influencent les soins en santé mentale. Par une démarche éthique et une lecture critique de la littérature scientifique, cette branche de la psychiatrie tente de mettre en lumière certains dogmes de la pratique afin d’ouvrir un espace pour l’innovation et l’amélioration des soins aux patients. En adoptant une vision intégrant à la fois neurosciences, philosophie, sociologie, histoire et anthropologie, elle jette un regard neuf sur les problèmes de santé mentale en promouvant une meilleure compréhension des enjeux cliniques de notre époque. Devant l’intérêt grandissant que représente ce courant dans la psychiatrie d’aujourd’hui et de demain, il est crucial pour les cliniciens québécois de se doter d’une tribune afin d’entendre ce nouveau point de vue.

Cette formation, qui se veut une introduction aux enjeux de la psychiatrie critique, rassemblera des experts du domaine sous la forme d’un symposium d’une journée. Y sont invités tous les résident.es, médecins, chercheur.es ou professionnel.les en santé mentale intéressé.es par les questionnements soulevés par une telle réflexion éthique et clinique.

Bienvenue à toutes et tous !

Coûts:

Résidents, étudiants, autres professionnels, usagers et membres du public: 70$

Médecins/psychiatres: 180$

Au besoin, des accommodements tarifaires sont possibles: nous écrire au [email protected].





Des crédits de formation continue seront disponibles sur demande.

En raison du contexte actuel, cette édition se fera de façon virtuelle.

** L'écoute en différée sera possible pour ceux qui ne pourront pas assister à l'événement le jour même.**





Conférenciers invités

Joanna Moncrieff

Joanna Moncrieff is a Professor of Critical and Social Psychiatry at University College London, and works as a consultant psychiatrist at the North East London Foundation Trust. She has been writing about the over-use and misrepresentation of psychiatric drugs since the 1990s and she has also researched and written about the history, politics and philosophy of psychiatry more generally. She is currently leading UK government-funded research on reducing and discontinuing antipsychotic drug treatment (the RADAR study), and collaborating on a study to support antidepressant discontinuation. In the 1990s she co-founded the Critical Psychiatry Network to link up with other, like-minded psychiatrists. She is author of numerous papers and her books include A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs Second edition (PCCS Books), published in September 2020, as well as The Bitterest Pills: The Troubling Story of Antipsychotic Drugs (2013) and The Myth of the Chemical Cure (2009) (Palgrave Macmillan).





Marcelo Otero





Marcelo Otero est professeur titulaire au département de sociologie de l’UQAM. Ses projets de recherche actuels portent sur les nouveaux problèmes de santé mentale et les problèmes sociaux complexes. Il a publié notamment Les règles de l’individualité contemporaine (PUL, 2003), Le médicament au cœur de la socialité contemporaine (avec Johanne Collin) (PUQ, 2007), L’ombre portée : l’individualité à l’épreuve de la dépression (Boréal, 2012), Qu’est-ce qu’un problème social aujourd’hui ? (PUQ, 2013), Les fous dans la cité (Boréal, 2016), L’institution éventrée (PUQ, 2017), Foucault sociologue (PUQ, 2021).





Hubert Wallot

Hubert Wallot commence ses études universitaires à l’Université de Montréal : B.A., B. Ph., C.A.P.E.S. et M.A. en philosophie. Il étudie ensuite à l’Université de Paris : CES en psychologie sociale à la Sorbonne et études doctorales à Nanterre auprès du philosophe Paul Ricoeur, études qu’il interrompt pour étudier la médecine et faire une maîtrise en physiologie à l’Université de Sherbrooke. Devenu médecin, il obtient de l’Université McGill une maîtrise en littérature française, un diplôme en psychiatrie et en gestion, avant d’obtenir une maîtrise en santé publique de l’Université Harvard, puis un MBA et un doctorat en gestion de l’Université Laval. Il obtient ensuite ses certificats de spécialiste en psychiatrie et en santé publique tant du Collège des médecins du Québec que du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, duquel il devient un associé (fellow). Il est à la fois membre de la Société des experts en évaluation médico-légale du Québec, Distinguished Life Fellow de l’American Psychiatric Association, et membre du Cercle d’excellence de l’Université du Québec.

Au cours de sa carrière, Hubert Wallot a bénéficié de plusieurs bourses : bourse d’excellence du gouvernement du Québec, bourses et médailles du gouvernement de la France, de la maison Hoffman-Laroche, de la Fondation Robert-Wood Johnson, et de Santé et bien-être Canada. Il a reçu deux fois le prix de la réalisation de l’année de l’Association des médecins psychiatres du Québec, et est lauréat du prix Médecin de cœur et d’action de l’Association des médecins de langue française du Canada. Artiste peintre, il préside depuis 2006 l’organisme Les Pinceaux d’Or, lauréat du prix d’humanisme de l’Association des médecins psychiatres du Québec.

Il a été ou est actuellement psychiatre consultant auprès de divers établissements : l’Hôpital Douglas de Montréal, l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, et les hôpitaux des villes de Rivière-du-Loup, de Chandler, de Sainte-Anne-des-Monts, d’Amos, de La Tuque, de Roberval, d’Alma, de Sept-Îles, de Baie-Comeau, des Îles-de-la-Madeleine et de Valleyfield. Il a déjà agi comme médecin de santé publique à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’abord professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, il est actuellement professeur agrégé de clinique à l’Université Laval et professeur titulaire à l’Université TÉLUQ.





Véronique Grenier

Véronique Grenier est professeure de philosophie au Cégep de Sherbrooke depuis 2009. Elle est également autrice du récit Hiroshimoi (2016) et des recueils de poésie Chenous (2017) et Carnet de parc (2019) aux Éditions de Ta Mère et de Colle-moi (2020) à la Courte échelle. Collaboratrice de la section « Idées » du Devoir, elle a notamment été lauréate du prix Jean-Claude Simard de la Société de philosophie du Québec (2017) et du Grand prix du livre de la ville de Sherbrooke (2020). Ses implications sociales sont également nombreuses, notamment auprès d’Arrimage Estrie, des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), du Conseil du statut de la femme et du Musée des beaux-arts de Montréal pour le Éduc’Art.











Horaire de la journée



8h30 Ouverture de la plateforme/Platform opening 9h00 Mot d’ouverture/Opening word

9h15 Joanna Moncrieff 10h00 Questions/Discussion 10h30 Pause

10h45 Marcelo Otero 11h30 Questions/Discussion 12h00 Dîner/Lunch

13h00 Hubert Wallot 13h45 Questions/Discussion 14h15 Pause

14h30 Véronique Grenier 15h15 Questions/Discussion 15h45 Mot de fermeture/Closing word





Résumés des conférences

1. Care and control: the dual functions of the psychiatric system (Joanna Moncrieff)

Résumé:

L'histoire révèle que les soins et le contrôle sont au coeur des réponses sociales à la folie et la détresse. Durant cet exposé, je démontrerai comment les services modernes de santé mentale servent la même fonction sociale que les anciens systèmes et argumenterai qu'il est nécessaire de reconnaître ces fonctions pour développer un système plus juste et démocratique.







Objectifs d'apprentissage:

Expliquer les fonctions historiques du système psychiatrique et ses origines.

Décrire la nature et l'étendue de la coercition avec le présent système psychiatrique.

Expliquer le rôle de la terminologie médicale dans de déguisement de la fonction de contrôle social du système psychiatrique.









2. Problèmes de santé mentale et problèmes de société : indissociables et irréductibles (Marcelo Otero)





Résumé

Tout comme un cerveau dans un bocal n’est pas un être humain, nul déprimé, anxieux, psychotique ou psychopathe n’existent «en soi», et ce, peu importe les avancées des neurosciences, car une dimension de ce qui est problématisé par la psychiatrie, la psychologie et la médecine leur échappe et leur échappera toujours. En effet, la nature « problématique » d’un comportement social codé comme problème de santé mentale est une dimension « opaque » pour la psychiatrie. Si on accepte qu’il n’y a pas de « folie » sans société, la psychiatrie et la sociologie sont condamnées à dialoguer ne serait-ce que par la consistance empirique de leurs objets d’analyse et d’intervention biopsychosociaux. Le psychologisme et le sociologisme sous leurs diverses formes ont largement montré être, on nous permettra cette boutade, des pathologies épistémologiques équivalentes. Comment sortir de ces impasses disciplinaires ?





Objectifs d’apprentissage

Décrire les liens entre société et psychisme dans le cas des problèmes de santé mentale contemporains.

Identifier les zones de collaboration possible entre psychiatrie et sociologie.





3. JANUS ou De la Compassion à l'Oubli (Hubert Wallot)





Résumé

Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes1. Il est bifrons (« à deux visages ») et représenté (voir illustration) avec une face tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Il est lié au passage du temps, il en est le portier (janitor). Il est fêté le 1er janvier 1er Son mois, Januarius (« janvier »), marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain écrit Ovide. C'est un dieu de premier rang dans la hiérarchie religieuse romaine, le seul avec Jupiter et Mars - à être qualité de « Dieu le père », Januspater.

Il est «bifront», visage à deux faces, « Dieu à double visage » , « Je veille aux portes du ciel» « autrefois on m'appelait Chaos. » écrit Ovide ( Baillet 1976). Nigidius Figulus (Macrobe) écrit que Janus est le même à la fois qu'Apollon et Diane, et que ces deux divinités sont voilées sous son seul nom.

Retenons de Janus, cette idée du chaos comme origine, puis de double visage, chaque face étant différente selon qu’on se trouve d’un ou de l’autre côté de la porte. Comme les deux faces de la Jouissance, pulsion de vie et pulsion de mort.

Il nous reste à imaginer qu’il pourrait s’agir aussi d’une porte tournante dont, quel que soit le côté qu’on la regarde, elle présente assez rapidement de façon subséquente, ses deux faces.

Le propos de la conférence, soucieux d’éveiller une vigilance critique, réfère à deux faces, conjointes ou rapidement successives, de l’histoire des soins psychiatriques au Québec, la compassion qu’on connaît bien et à l’expression « structure de l’oubli » employée par le sociologue Alain Vinet (1975) dans sa thèse doctorale sur une réforme à l’Hôpital psychiatrique de Rivière-des-prairies.





Objectifs d'apprentissage

Identifier le rôle de certains évènements historiques dans la formation du cadre institutionnel actuel en psychiatrie.

Identifier les conséquences positives et négatives de certaines innovations dans les institutions ayant à dispenser des services de santé mentale, notamment la réforme Castonguay.

Identifier précocement les effets pervers d’une innovation en santé mentale.





Références

Bayet Jean (1969) Histoire politique et psychologique de la religion romaine, 2e éd., Paris, Payot, ; réédité sous le titre La Religion romaine, histoire politique et psychologique, Paris, « Petite bibliothèque Payot », 1976.*

Macrobe, Saturnale 1.*

Bianchi Jean-Émile (2015), Les Mystères du Dieu Janus, Éditions Ivoire clair, 2004. Réédition corrigée, Format papier et format numérique, PF Editions, 2015.*

Ovide , Les Fastes I, VI.*

Vinet Alain (1975), «La vie quotidienne dans un asile québécois», Recherche sociographiques, 16(1) : 85-113.

* cité dans l’article de Wikipedia sur Janus.





4. Violence épistémique et santé mentale (Véronique Grenier)





Résumé

(à venir)





Objectifs d'apprentissage

Définir la violence épistémique et sa forme en santé mentale.

Identifier les facteurs qui contribuent et perpétuent cette violence épistémique en santé mentale.

Expliquer les implications sociologiques et individuelles de la violence épistémique en santé mentale.









Cette journée est organisée par les membres du Réseau pour la réflexion critique en psychiatrie (RRCP), formé de résidents en psychiatrie provenant des différentes facultés médicales du Québec*. Nous tenons à remercier les organismes partenaires nous ayant soutenu lors des précédentes éditions, ce qui nous a permis d'ouvrir un espace de réflexion qui se veut libre et indépendant des subventions de l'industrie. Nous sommes fiers de poursuivre cette année de façon complètement autonome financièrement, ne recevant aucun soutien financier outre le prix des billets.





*Comité scientifique de la 4e édition:

Marie Brouillette Chouinard (R4, Sherbrooke), présidente et trésorière

Geneviève Ouellet (R4, UL), secrétaire et coordonnatrice technique

Dr Quentin Perreault-Lapointe (Fellow), communications avec conférencier

Simon Giasson (R3, UdM), communications avec conférencière

Dr Mathieu Leblanc (Psychiatre, CIUSSS de l'Estrie-CHUS), consultant au contenu scientifique

Anne St-Cerny-Gosselin (R5, Sherbrooke), coordonnatrice scientifique et accréditation





**Comité organisateur:



Amélie Solis (R3, Sherbrooke), responsable des communications

Valérie Houde (R3, Sherbrooke), responsable de la publicité du congrès et création

Mylène Soucy (R2, Sherbrooke), responsable de la logistique et évaluation du congrès

Un merci bien spécial aux membres fondateurs, qui ont fondé ce beau projet, qui se transforme et se transmet d'un humain à la rencontre de l'Autre...