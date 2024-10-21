Campagne de financement Temps des fêtes - Produits Duquette

Vous ne savez pas quel dessert choisir? Pourquoi vous limiter à une seule sorte? Nos bouchées assorties sont idéales pour les indécis : carrés aux dattes, gâteau Reine-Élizabeth, gâteau aux carottes, mini beignes au sirop d’érable et brownies. 25 bouchées à déguster ou à dévorer! Ingrédients: Mini-beignes: Sirop d’érable, farine de blé, sucre, lait 2% liquide, œufs entiers liquides, eau, shortening à friture(huile de palme et palme modifiée, HQBT, diméthylpolysiloxane), poudre à pâte, bicarbonate de sodium, sel. Reine-Élizabeth: Farine enrichie, dattes, eau, sucre, margarine non-hydrogénée, noix, huile de canola, poudre à pâte, bicarbonate de sodium. Glaçage: Cassonade, margarine, noix de coco, lait 2% liquide, métabisulfite de sodium. PEUT CONTENIR DES NOYAUX DE DATTES. Brownies: Sucre, farine de blé, eau, huile de canola, poudre de cacao, noix de Grenoble, liqueur de chocolat, dextrose, beurre de cacao, lécithine de soya, sirop de maïs, huile de colza, poudre d’albumen, sel, huile de soya, mono et diglycérides, Gâteau aux carottes: Sucre, carottes, farine de blé, huile de canola, oeufs entiers liquides, noix de Grenoble, poudre à pâte, sel, bicarbonate de sodium, épices. Glaçage: Sucre, fromage à la crème, margarine, maltodextrin, eau, huile de soya, lait en poudre écrémé, sel, arôme naturel et artificiel, mono et diglycérides, polysorbate 60, colorant. Carrés aux dattes: Purée de dattes (dattes, eau), farine de blé, margarine non-hydrogénée (soya), flocons d’avoine (gluten), cassonade, noix de coco (sulfites), essence de vanille, sel, bicarbonate de sodium. Poids: 700 gr. Conservation: 16 jours à température ambiante. Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.

Vous ne savez pas quel dessert choisir? Pourquoi vous limiter à une seule sorte? Nos bouchées assorties sont idéales pour les indécis : carrés aux dattes, gâteau Reine-Élizabeth, gâteau aux carottes, mini beignes au sirop d’érable et brownies. 25 bouchées à déguster ou à dévorer! Ingrédients: Mini-beignes: Sirop d’érable, farine de blé, sucre, lait 2% liquide, œufs entiers liquides, eau, shortening à friture(huile de palme et palme modifiée, HQBT, diméthylpolysiloxane), poudre à pâte, bicarbonate de sodium, sel. Reine-Élizabeth: Farine enrichie, dattes, eau, sucre, margarine non-hydrogénée, noix, huile de canola, poudre à pâte, bicarbonate de sodium. Glaçage: Cassonade, margarine, noix de coco, lait 2% liquide, métabisulfite de sodium. PEUT CONTENIR DES NOYAUX DE DATTES. Brownies: Sucre, farine de blé, eau, huile de canola, poudre de cacao, noix de Grenoble, liqueur de chocolat, dextrose, beurre de cacao, lécithine de soya, sirop de maïs, huile de colza, poudre d’albumen, sel, huile de soya, mono et diglycérides, Gâteau aux carottes: Sucre, carottes, farine de blé, huile de canola, oeufs entiers liquides, noix de Grenoble, poudre à pâte, sel, bicarbonate de sodium, épices. Glaçage: Sucre, fromage à la crème, margarine, maltodextrin, eau, huile de soya, lait en poudre écrémé, sel, arôme naturel et artificiel, mono et diglycérides, polysorbate 60, colorant. Carrés aux dattes: Purée de dattes (dattes, eau), farine de blé, margarine non-hydrogénée (soya), flocons d’avoine (gluten), cassonade, noix de coco (sulfites), essence de vanille, sel, bicarbonate de sodium. Poids: 700 gr. Conservation: 16 jours à température ambiante. Peut contenir des traces de noix, pacanes, amandes, noisettes, lait, œufs et soya.

seeMoreDetailsMobile