Plan de commandite saison 2024

Grâce à l’appui que vous avez su nous témoigner dans le passé, nous avons été en mesure de créer des spectacles de qualité et nous vous en remercions énormément.

Cependant, en toute humilité, les dernières années ont ébranlé notre certitude que nous pourrions rester debout comme entité artistique et poursuivre notre mission première : celle de servir de tremplin artistique à la relève tout en rendant les arts de la scène accessibles à notre belle communauté.

Nous avons à coeur notre belle région et surtout le bien-être des petits et des grands enfants. Nous avons compris que par l’art, il nous était possible de toucher les gens, de leur faire oublier leurs soucis l’instant de quelques heures et de créer de beaux souvenirs. Les arts contribuent au bien-être des humains en influençant positivement leur développement qui, par effet de ricochet, créent une communauté plus unie et accueillante.





Aujourd’hui nous vous présentons une demande d’aide financière afin de nous permettre de continuer notre mission en tant qu’ambassadeurs culturels de la région d’Argenteuil.





Voici notre programmation pour l’année 2024 avec un bref survol de nos trois productions :





Au pays imaginaire → 25 mai au 2 juin 2024

Au pays imaginaire est une aventure inspirée du conte fantastique de Peter Pan qui amène le spectateur à constater que la vengeance empoisonne celui qui la cultive et l’éloigne de la magie. Grands et petits se reconnaîtront dans cette

relecture d’un grand classique qui véhicule simplement, mais avec conviction, l’importance d’aimer, de s'accueillir soi-même et les autres afin de mieux grandir.





Spectaculaire → 5 au 20 juillet 2024

De retour à la demande générale pour une deuxième saison consécutive. Cette histoire qui se veut un hymne à l’humanité, un plaidoyer pour l’acceptation des différences qui caractérisent notre monde et qui fait de notre passage sur Terre une aventure merveilleuse se devait d’être reconduite.





La reine des glaces → 7 au 15 décembre 2024

En cette veille de Noël, La reine des glaces arrivera comme un doux murmure à l’oreille qui nous rappelle l’importance de croire en soi, de s’entourer de gens en qui nous avons confiance et que l’amour triomphe toujours. Cette comédie musicale mettra en scène les aventures d’Anna, Elsa, Olaf et leurs amis ayant comme quête de sauver le royaume d’Arendelle.





«Tous nos projets sont habités d’une volonté artistique commune : celle de toucher le coeur des gens par la magie des arts et que tous ces artistes et artisans puissent continuer à s’épanouir en communiquant leur art.»