Sommet "Ensemble pour une société de tous âges"

La pandémie a exacerbé plusieurs problématiques socio-économiques mais elle a aussi permis de mettre en lumière les bienfaits de l’intergénérationnel sur la solidarité et les liens sociaux.





En effet, l’expérience terrain et diverses recherches scientifiques démontrent ses bienfaits, en particulier sur l’âgisme et l’isolement. Toutefois, on méconnaît encore le pouvoir de sa transversalité. Les pratiques intergénérationnelles répondent ainsi à de multiples enjeux : santé, éducation, environnement, famille, logement, travail, etc…





Comment concevoir une approche intégrée afin de faire de l’intergénérationnel un puissant levier de transformation sociale ? Le sommet rassemblera des experts, des représentants de milieux d’action, de recherche et de décision pour réfléchir ensemble aux perspectives de développement d’une culture intergénérationnelle au Québec.









CONFÉRENCE : LES BIENFAITS DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL

à 9 h 15

par Johanne Filiatrault, Professeure titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.





Johanne Filiatrault et son équipe, incluant Intergénérations Québec à titre de principal partenaire, ont mené un projet de recherche-action visant à développer une trousse d’outils pour soutenir l’action intergénérationnelle au Québec et à en faire l’évaluation.





Cette trousse, qui sera officiellement lancée lors du sommet, a pour but de soutenir les organismes communautaires et autres milieux dans la planification, le déploiement et l’évaluation des initiatives intergénérationnelles. Elle s’appuie sur les données probantes les plus récentes en recherche, de même que sur les résultats d’un vaste sondage réalisé auprès de 140 milieux d’action intergénérationnelle.





Lors de cette présentation, madame Filiatrault nous présentera brièvement la trousse d’outils et les résultats de ses recherches sur les retombées positives des initiatives intergénérationnelles.





PANEL 1 : L’INTERGÉNÉRATIONNEL, LEVIER DE TRANSFORMATION SOCIALE ?

à 9 h 45

Animation : Ariane Émond, journaliste et animatrice





Comment exploiter au mieux la richesse des relations intergénérationnelles pour construire une société réellement inclusive et solidaire ? Au cours de ce premier panel, des chercheurs et porteur de projets mettront en lumière le potentiel de l’intergénérationnel en tant que solution pour faire face à des défis sociaux variés tels que la santé, l’isolement, l’âgisme, l’environnement, etc.

Paule Lebel , Professeure honoraire, Faculté de médecine, Université de Montréal

, Professeure honoraire, Faculté de médecine, Université de Montréal Mélanie Levasseur , Professeure titulaire, École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

, Professeure titulaire, École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke Stéphanie Meynet , Chercheuse postdoctorante, Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV), Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

, Chercheuse postdoctorante, Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV), Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke Catherine Girard, Chargée du projet ParrAîné.e.s de l'organisme Katalizo





PANEL 2 : LE MUNICIPAL, TREMPLIN DE DÉPLOIEMENT DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL

à 11 h 15

Animation : Ariane Émond, journaliste et animatrice





Nous découvrirons comment les municipalités et les MRC peuvent jouer un rôle pivot dans le développement d’initiatives favorisant l’engagement citoyen dans les pratiques intergénérationnelles.

Des projets novateurs initiés ou soutenus par les municipalités, visant à créer des liens intergénérationnels au sein des communautés, seront présentés.

Pascale Lauzon , Cheffe de section – Développement social et diversité, Division Culture et vie communautaire de la municipalité de Vaudreuil-Dorion

, Cheffe de section – Développement social et diversité, Division Culture et vie communautaire de la municipalité de Vaudreuil-Dorion Sarah Desjardins , Conseillère en développement social Bureau du développement social de la municipalité de Longueuil

, Conseillère en développement social Bureau du développement social de la municipalité de Longueuil Isabelle Lizée, Directrice d’Espace MUNI

INTERVENTION D'HORACIO ARRUDA : L'intergénérationnel et la santé au Québec

à 13 h 30





ATELIERS

De 14 h 15 à 15 h 30

Trois ateliers sur des thématiques ciblées seront donnés simultanément l’après-midi. L’objectif de chaque atelier est d’identifier les blocages et les bonnes pratiques au déploiement de l’intergénérationnel.

Atelier sur le LOGEMENT - La cohabitation intergénérationnelle, une alternative pour remédier à la crise du logement ? Atelier sur le MILIEU DE TRAVAIL - Collaboration intergénérationnelle : défis et opportunités pour les entreprises Atelier sur l'ÉDUCATION - Impulser l’éducation par les liens entre générations

Conditions d'annulation : Annulation avec remboursement possible seulement sur avis dix (10) jours avant la tenue de l'événement.