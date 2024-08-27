Les différents verres progressifs

La plateforme Zeffy est une plateforme gratuite qui permet à l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec de récolter les paiements pour les formations continues. À ce titre, celle-ci vous demandera de laisser un don. Il n'est pas nécessaire. Vous pouvez le retirer en sélectionnant "autre" à la requête qui vous propose de laisser un don.

La plateforme Zeffy est une plateforme gratuite qui permet à l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec de récolter les paiements pour les formations continues. À ce titre, celle-ci vous demandera de laisser un don. Il n'est pas nécessaire. Vous pouvez le retirer en sélectionnant "autre" à la requête qui vous propose de laisser un don.

seeMoreDetailsMobile