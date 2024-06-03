AGEEI (Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Informatique de l'UQAM)
eventClosed
Tour de Vélo de l'AGEEI - Édition 2024
27 Rue de la Commune E
Montréal, QC H2Y 1H9, Canada
Billet standard (AGEEI)
free
Participation à l'évènement avec collations, rafraîchissement et dîner fourni.
Participation à l'évènement avec collations, rafraîchissement et dîner fourni.
seeMoreDetailsMobile
closed
Billet standard (hors AGEEI)
CA$10
Participation à l'évènement avec collations, rafraîchissement et dîner fourni.
Participation à l'évènement avec collations, rafraîchissement et dîner fourni.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout