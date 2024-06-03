eventClosed

Tour de Vélo de l'AGEEI - Édition 2024

27 Rue de la Commune E

Montréal, QC H2Y 1H9, Canada

Billet standard (AGEEI)
free
Participation à l'évènement avec collations, rafraîchissement et dîner fourni.
Billet standard (hors AGEEI)
CA$10
Participation à l'évènement avec collations, rafraîchissement et dîner fourni.

