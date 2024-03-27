Terrasse café en mode récup -Vente de garage

Si vous vous inscrivez pour cet événement, c'est que vous voulez avoir une table pour vendre vos choses le dimanche 15 juin. Horaire de la journée : 9 h : Installation des tables de vente par les participants 10 h à 16 h : Vente de garage ! (Ouvert à tous)

Si vous vous inscrivez pour cet événement, c'est que vous voulez avoir une table pour vendre vos choses le dimanche 15 juin. Horaire de la journée : 9 h : Installation des tables de vente par les participants 10 h à 16 h : Vente de garage ! (Ouvert à tous)

seeMoreDetailsMobile