Terrasse café en mode récup -Vente de garage

1 Bd 1e

Terrasse-Vaudreuil, QC J7V 5S4, Canada

Samedi - Échange de vêtements (friperie)
free
1 morceau de vêtement = 1 coupon On vous demande d’apporter des vêtements propres et en bon état. Ça peut être des vêtements pour toutes les saisons, de style sport, tout aller ou chic, pour adultes ou pour enfants. Les accessoires, chaussures et bijoux en bon état sont les bienvenus également.
Dimanche - Vente de garage (table)
free
Si vous vous inscrivez pour cet événement, c'est que vous voulez avoir une table pour vendre vos choses le dimanche 15 juin. Horaire de la journée : 9 h : Installation des tables de vente par les participants 10 h à 16 h : Vente de garage ! (Ouvert à tous)
