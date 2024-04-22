Ça roule Doc! - Devenir partenaire

Devenir partenaire ami
CA$1,500
Inclusions : - Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel - Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle - Publication Facebook globale
Devenir partenaire associé
CA$2,500
Inclusions : - Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel - Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle - Publication Facebook globale - Publication Facebook personnalisée
Devenir partenaire corporatif
CA$5,000
Inclusions : - Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel - Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle - Publication Facebook globale - Publication Facebook personnalisée - Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste - Logo dans la vidéo promotionnelle
Devenir partenaire propulseur
CA$10,000
Inclusions : - Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel - Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle - Publication Facebook globale - Publication Facebook personnalisée - Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste - Logo dans la vidéo promotionnelle - Station lors du déjeuner causerie - Logo sur le maillot de l’évènement - Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
Devenir partenaire collaborateur
CA$15,000
Inclusions : - Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel - Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle - Publication Facebook globale - Publication Facebook personnalisée - Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste - Logo dans la vidéo promotionnelle - Station lors du déjeuner causerie - Logo sur le maillot de l’évènement - Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse - Conférence par Dr Paul Poirier
Devenir partenaire présentateur
CA$25,000
Inclusions : - Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel - Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle - Publication Facebook globale - Publication Facebook personnalisée - Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste - Logo dans la vidéo promotionnelle - Station lors du déjeuner causerie - Logo sur le maillot de l’évènement - Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse - Conférence par Dr Paul Poirier - Logo rattaché en tout temps à l’image de marque - Prise de parole lors du discours d’ouverture - Exclusivité d’industrie
