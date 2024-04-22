Ça roule Doc! - Devenir partenaire

Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
Devenir partenaire associé
CA$2,500
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
Devenir partenaire corporatif
CA$5,000
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
Devenir partenaire propulseur
CA$10,000
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
- Station lors du déjeuner causerie
- Logo sur le maillot de l’évènement
- Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
- Station lors du déjeuner causerie
- Logo sur le maillot de l’évènement
- Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
Devenir partenaire collaborateur
CA$15,000
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
- Station lors du déjeuner causerie
- Logo sur le maillot de l’évènement
- Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
- Conférence par Dr Paul Poirier
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
- Station lors du déjeuner causerie
- Logo sur le maillot de l’évènement
- Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
- Conférence par Dr Paul Poirier
Devenir partenaire présentateur
CA$25,000
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
- Station lors du déjeuner causerie
- Logo sur le maillot de l’évènement
- Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
- Conférence par Dr Paul Poirier
- Logo rattaché en tout temps à l’image de marque
- Prise de parole lors du discours d’ouverture
- Exclusivité d’industrie
Inclusions :
- Logo sur le site web et mention dans le rapport annuel
- Mention dans le discours d’ouverture, prise de photo officielle
- Publication Facebook globale
- Publication Facebook personnalisée
- Kiosque 8' x 8' lors de la balade cycliste
- Logo dans la vidéo promotionnelle
- Station lors du déjeuner causerie
- Logo sur le maillot de l’évènement
- Logo dans les publicités médias et mention dans le communiqué de presse
- Conférence par Dr Paul Poirier
- Logo rattaché en tout temps à l’image de marque
- Prise de parole lors du discours d’ouverture
- Exclusivité d’industrie