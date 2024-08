ATELIERS RAPPROCHÉS, S'EXPRIMER À TRAVERS LE MOUVEMENT | avec Amandine Garrido

S'exprimer à travers le mouvement

Atelier d'initiation à la danse contemporaine et à la création chorégraphique, fusionnant l'expression de la danse contemporaine à l'essence vibrante de la cueca, une danse traditionnelle et folklorique originaire du Chili. La cueca se distingue par des mouvements gracieux, des pas de danse complexes, et l'utilisation fréquente d'accessoires tels qu'un petit foulard pour les femmes et des chapeaux pour les hommes. Souvent interprétée lors de célébrations et de festivals, elle célèbre l'identité culturelle et historique de la région.

L'atelier débutera par un cours d'initiation en danse contemporaine, suivi d'une aventure créative où les participants seront activement impliqués dans la création d'une chorégraphie de danse contemporaine en intégrant ces objets emblématiques. Un atelier harmonisant mouvement, tradition et créativité.













13 ans et plus