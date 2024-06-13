Camp de jour estival de baseball Dolbeau-Mistassini

1032 Rue des Érables

Dolbeau-Mistassini, QC G8L 1C1, Canada

Semaine du 5 au 9 août 2024
CA$250
L'inscription comprend: - Pratiques structurées tout au long de la semaine - Encadrement complet du jeune de 8h30 à 15h30 - Chandail officiel du camp - Admission gratuite pour une partie des Voyageurs de Jonquière - Plusieurs prix de présence à gagner

