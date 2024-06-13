Camp de jour estival de baseball Dolbeau-Mistassini
1032 Rue des Érables
Dolbeau-Mistassini, QC G8L 1C1, Canada
Semaine du 5 au 9 août 2024
CA$250
L'inscription comprend:
- Pratiques structurées tout au long de la semaine
- Encadrement complet du jeune de 8h30 à 15h30
- Chandail officiel du camp
- Admission gratuite pour une partie des Voyageurs de Jonquière
- Plusieurs prix de présence à gagner
L'inscription comprend:
- Pratiques structurées tout au long de la semaine
- Encadrement complet du jeune de 8h30 à 15h30
- Chandail officiel du camp
- Admission gratuite pour une partie des Voyageurs de Jonquière
- Plusieurs prix de présence à gagner