Secteur PME - 50-200 avec flottes - Principaux intervenants – cohorte #1 - 12 septembre - Région de Montréal et alentours
PME avec véhicules - Principaux intervenants - Mtl
CA$2,750
Série de trois ateliers d'une demi-journée chacun. Région de Montréal et alentours.
Ces ateliers couvriront les modules suivants:
- Atelier A - 12 septembre 2024 - 9h00 à 12h00: Modules 1 & 2 (Note: cet atelier se fera en présentiel à un lieu à confirmer dans la région de Montréal)
- Atelier B - 10 octobre 2024 - 8h30 à midi: Modules 3, 4 et 5 (Note: cet atelier se fera par Teams)
- Atelier C - 7 novembre 2024 - 8h30 à midi: Modules 6, 7 & 8 (Note: cet atelier se fera par Teams)
Le programme inclus également une rencontre de suivi personnalisé entre chaque atelier et une rencontre de suivi aux 6 mois durant les 24 mois suivant la fin des ateliers.
Une convocation pour les trois dates vous sera transmise par courriel.
