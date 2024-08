La tuque du Mois Multi 2022 !

DEUX CHOIX : ROUGE GRIS VERT (Dark green) Encore une fois cette année, nous ne pourrons pas nous réunir pour assister à un spectacle ou pour simplement prendre un verre ensemble dans le hall de la coopérative Méduse. Nous ne pourrons malheureusement pas témoigner tous ensemble de notre amour pour les arts vivants et avoir le plaisir de rencontrer les artistes d’ici et d’ailleurs autour d'un verre au bar.



L'équipe du festival vous propose alors d’acheter une jolie tuque (100% canadienne) de l’édition 2022 comme symbole de solidarité aux arts vivants ! Soyez nombreux à la porter fièrement, saluez-vous dans la rue (comme le font les barbus et les motards !) et témoignez au reste du monde qu’on doit continuer à prendre soin de nos artistes, de l’art et de notre culture. Chacun d’entre nous avons le pouvoir d’être ambassadeur.rice !