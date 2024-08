Colloque 2024 - « Je m'engage et j'engage »

VIVRE et Grandir Autrement est fier de vous inviter à prendre part à ce premier colloque de sensibilisation et d’information en soutien à l’intégration et le maintien en emploi des personnes autistes et neurodivergentes qui a été rendu possible grâce à la contribution financière du Ministère de l'emploi et de la Solidarité Sociale ainsi qu'au soutien de SPHERE.





Ce moment partagé vise la réflexion et la création d’un parcours d’expériences de travail, favorisant l’inclusion et l’accessibilité pour chacun à contribuer au rayonnement de nos communautés. L’accès à la main-d'œuvre, étant un défi partagé des diverses organisations, crée un pont social face à un axe de participation engagée de la part de nos communautés.





Devenons des acteurs de changement dans notre milieu de vie. Dans un monde plus inclusif et un environnement adapté, les personnes autistes peuvent se réaliser.





DATE : 22-23-24 mars 2024

LIEU : Centre administratif et culturel du Centre de services scolaires des Trois-Lacs 400 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion

COÛT : 200 $ formule complète





Vendredi 17h à 20h Maillage - 50 $

Samedi 9h à 17h Colloque - 150 $

Dimanche 9h à 16h Salon de l’emploi - 50 $ par kiosque

* employé supplémentaire d'une organisation participante - 50 $

Les coûts d'inscription inclus le cocktail, le repas, café et collations

VIVRE et Grandir Autrement est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance ayant pour mission est d’aider les personnes autistes à surmonter leurs limites et à développer leur autonomie afin d’améliorer leur qualité de vie, d’encourager leur intégration, ainsi que leur participation sociale et démocratique.





Afin de remplir notre mission et la faire rayonner à son plein potentiel, VIVRE et Grandir Autrement vous propose ce parcours mettant en lumière les besoins d’accessibilité de la main-d’œuvre disponible. D’une durée de trois jours rassemblant la collectivité, nous souhaitons que chaque acteurs concernés (personne autiste, famille, communauté, employeur, professionnel) puissent contribuer au déploiement de stratégies de développement social durable pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges.





Le Colloque « Je m’engage et j’engage » s’inscrit dans l’axe de notre chantier principal de construction d’un futur Centre de services intégrés d’éducation spécialisée en autisme dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Ce projet d’innovation sociale sera non seulement d’un grand soutien pour les usagers et leurs proches, mais il sera aussi un pivot de stimulation régionale d’intégration de la main-d'œuvre .





Faites rayonner l’inclusion sociale par votre présence engagée !

www.vivreetgrandirautrement.com