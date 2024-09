Inscription soirée À Vendredi! - Mai 2024

« À Vendredi! », c’est une programmation de danses hétéroclite avec des thématiques variées, tous les vendredis soir. Un rassemblement qui a pour but de briser l’isolement, stimuler la socialisation et développer et maintenir les acquis des personnes dans un milieu adapté et sécuritaire.

Venez profiter de notre activités À Vendredi!

L’ensemble des activités débutent à 18 h 30 se terminent à 21 h 30.

Elles se déroulent toutes au 6365 rue de Saint-Vallier, porte d’entrée du sous-sol.

Attention! Veuillez noter que l ’inscription à ces activités est obligatoire.