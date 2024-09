Conférence de Jean-François Caron : Quelques curiosités de Sillery

Sillery regorge d’un patrimoine fort diversifié mais souvent méconnu. Cette conférence s'intéresse aux curiosités ancrées dans l’histoire du lieu. Il s’agit parfois de légendes ou de moments insolites, parfois d’architecture, d’aménagement du territoire ou d'un mystère non élucidé. Découvrez ou remémorez-vous une quinzaine de ces curiosités parfois oubliées, mais toujours d’intérêt. L'histoire peut être très étonnante. Cette conférence est organisée par la Société du patrimoine urbain de Québec en collaboration avec la Société d’histoire de Sillery.





Historien de formation, Jean-François Caron a fait carrière à l'Agence Parc Canada. Spécialiste de l'histoire de la ville de Québec, il anime une chronique historique hebdomadaire sur les ondes d'Ici Première afin d'expliquer les particularités historiques et patrimoniales de la ville de Québec et de sa région. Il a fait paraître trois ouvrages aux éditions GID traitant de ces particularités et intitulés Curiosités de Québec.





Mercredi 22 mai, 19h30

Durée : 90 minutes

Réservation requise





Centre Noël-Brulart, 1229 avenue du chanoine-Morel, Québec





Cette activité est offerte par la Société du patrimoine urbain de Québec et la Société d'histoire de Sillery dans le cadre de La semaine du patrimoine de la Ville de Québec.