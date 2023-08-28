Descente de la rivière Châteauguay | Service de navette (4 septembre)

Ce billet comprend la location de l'embarcation nautique, la veste de flottaison, le service de navette et l'assistance pour la mise à l'eau. Il ne vous manquera que votre bouteille d'eau potable réutilisable, vos lunettes de soleil et votre crème solaire!
Si vous le souhaitez, nous conserverons vos coordonnées pour vous inviter en début de saison 2024.
15 h seulement | Admission (embarcation non incluse)
30 $
7 restants
Ce billet comprend le service de navette et l'assistance pour la mise à l'eau. Il ne vous manquera que votre embarcation, votre veste de flottaison, votre bouteille d'eau potable réutilisable, vos lunettes de soleil et votre crème solaire!
Si vous le souhaitez, nous conserverons vos coordonnées pour vous inviter en début de saison 2024.
Liste d'attente
Gratuit
7 restants
Ce billet permet de vous inscrire, vous et votre groupe, sur la liste d'attente. En cas de désistement des participants inscrits, nous communiquerons avec vous pour vous inviter à joindre la balade!
Si vous le souhaitez, nous conserverons vos coordonnées pour vous inviter en début de saison 2024.
Ajouter un don pour Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la Zone Châteauguay
$
