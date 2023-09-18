Devenir membre - Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement (2023-24)
Adhésion de base - membre individuelle
10 $
Valide pour un an
Votre appui est important. Tout montant supplémentaire sera considéré comme un don à la réalisation de notre mission. Si le tarif est un frein à votre adhésion, contribuez selon vos possibilités.
Adhésion sans frais - membre individuelle
Gratuit
Valide pour un an
C'est l'option qui permet à une personne qui ne peut contribuer financièrement, mais qui souhaite appuyer la mission!
Adhésion groupe membre non subventionné
25 $
Valide pour un an
Votre appui est important. Montant d'adhésion variable entre 0$ et 50 $ pour un groupe ne recevant aucun soutien financier récurrent. Si vous souhaitez adhérer en versant un montant plus important, vous pouvez ajouter un don à votre adhésion.
Adhésion groupe membre subventionné
75 $
Valide pour un an
Votre appui est important. Montant d'adhésion variable entre 51 $ et 100$ pour un groupe recevant un financement récurrent. Si vous souhaitez adhérer en versant un montant plus important, vous pouvez ajouter un don à votre adhésion.
Adhésion groupe membre - sans frais
Gratuit
Valide pour un an
C'est l'option qui permet à un groupe membre qui ne peut contribuer financièrement (sans financement récurrent) mais qui souhaite appuyer la mission!
Ajouter un don pour Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!