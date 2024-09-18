Gala WARABA 2024, 3e édition

Tarif normal des billets d'entrée donnant droit à 3 jours d'activité. Sont Inclus dans le billet
* Admission pour Jeudi volet Conférence-débat
Un cocktail sera servi!
* Admission à l'expovente de vendredi.
Tarif normal des billets d'entrée donnant droit à 3 jours d'activité. Sont Inclus dans le billet
* Admission pour Jeudi volet Conférence-débat
Un cocktail sera servi!
* Admission à l'expovente de vendredi.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!