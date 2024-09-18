Gala WARABA 2024, 3e édition

1003 Bd du Curé-Labelle

Laval, QC H7V 2V6, Canada

Admission générale item
Admission générale item
Admission générale item
Admission générale
150 $
Tarif normal des billets d'entrée donnant droit à 3 jours d'activité. Sont Inclus dans le billet * Admission pour Jeudi volet Conférence-débat Un cocktail sera servi! * Admission à l'expovente de vendredi.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!