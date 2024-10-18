Party d'halloween

Admission générale
8 $
Préparez vos plus beaux déguisements parce que le SÉRIUM célèbre l’halloween en compagnie des assos de Chimie, Biologie et Géographie! 🎃 🗓️Quand? : Jeudi 21 octobre 2024 ⏰ Heure?: 21h00 à 3h00 🔍Où?: Bar l’idéal, 151 Ontario est. 💸Tarif: 8$ (inclus l’entrée et une consommation!) À noter que les costumes offensants ne seront pas acceptés. ‼️Lien dans le linktree pour vous procurer un billet ‼️

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!