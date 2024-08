RICOCHET- Formation AUTOCOMPASSION en pleine conscience

La Formation "AUTOCOMPASSION en pleine conscience" est donné par

Manon Truchon,

Ph.D. Professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval, Accréditée du Center for Mindfulness, School of medecine, University of California San diego.

Clientèle visée: Travailleuses et travailleurs communautaires de la Capitale-Nationale



Dates: 2 blocs de 2 jours (4 jours de formation au total)



Bloc 1: jeudi 17 février et vendredi 18 février 2022



Bloc 2 : jeudi 24 mars 2021 et vendredi 25 mars 2021



Heures: 9 heures à 17 heures



Aperçu des contenus:



- Découvrir l'auto-compassion en pleine conscience

- Pratiquer la pleine conscience

- Pratiquer l'amour bienveillant

- Découvrir votre voix compatissante

- Vivre intensément

- Exploration des relations difficiles

- À la rencontre des émotions difficiles

- Embrasser sa vie