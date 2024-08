Formation RÉEL * 22-23 octobre 2024

La formation du programme RÉEL (Retraite épanouie et loisir) a pour but de partager tous les outils nécessaires pour animer les ateliers et coordonner le programme. Elle vise les coordonnateurs, les animateurs et bénévoles de l'organisme adhérent.

La formation est d'une durée de 6.5 heures.

Mardi 22 et mercredi 23 octobre 2024 : 8h30 à 12h00

En visioconférence sur Teams

______________________

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT

En cas d’annulation de la part du participant et sur réception d’une demande écrite

Si la Fédération est avisée plus que 7 jours avant le début de l’événement : l’inscription est remboursable sauf les frais de billetterie. À moins de 7 jours avant le début de l’événement, il n’y a plus de remboursement possible.

En cas d’annulation d’un événement par la Fédération (tempête, maladie du formateur, etc.)

L’événement sera reporté à une date ultérieure ou annulé. La Fédération s’engage à rembourser le montant complet de l’inscription si l’événement est annulé.