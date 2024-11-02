Vente de vêtement 2024-2025

Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière.
Composition : 8,8 oz/yd lin., 100 % coton américain pré-rétréci
Antique Cherry Red et Sport Grey : 90 % coton et 10 % polyester
Gris cendré : 99 % coton, 1 % polyester
50/50 : Mûre, Bruyère foncée, Saphir chiné, Coucher de soleil, Lilas, Vert sécurité et Rose
Caractéristiques : Fabriqué avec du coton américain cultivé de manière durable et équitable
Coutures doubles partout
Côte sans couture au niveau du cou
Col rond féminin côtelé de ½"
Coutures latérales avec coupe Missy légèrement effilée
Mancherons pour plus de confort
Encolure collée épaule à épaule
Étiquette détachable
Fabricant : Gildan
Chandail à manches courtes l homme
30 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière.
Composition : 5,3 oz, 100 % coton pré-rétréciVariantes de mélange : 99/1 pour gris cendré, 90/10 pour Vert Irlandais Antq, Orange Antq, Saphir Antq, Rouge Cerise Antq, Dôme Jade Antq, Gris Sport, 50/50 pour Mûre, Bruyère foncée, Bruyère graphite, Vert militaire chiné, Marine chiné, Orchidée radiante chinée, Rouge chiné, Saphir chiné, Lilas, Minuit, Bleu néon, Vert fluo, Russet, Orange S, Vert S, Rose sécurité, Coucher de soleil, TweedFabrication : Utilisation de coton américain durable et équitableConception : Col tricoté sans couture, bande adhésive épaule contre épaule, double aiguillePraticité : Détachez l'étiquette pour plus de confortÉcologie : Processus de fabrication avec 45 % d'énergie renouvelable
Chandail à manches longues
40 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière.
Composition : 10 oz/yd lin., 100 % coton américain
Options de couleurs spécifiques : Gris cendré 99/1, Gris sport 90/1, Dark Heather, Safety Green, Safety Orange 50 % coton, 50 % polyester
Durabilité : Fabriqué avec du coton américain cultivé de manière durable et équitable
Conception solide : Coutures doubles partout, bande adhésive épaule contre épaule, poignets côtelés
Commodité : Étiquette détachable pour un usage pratique
Respect de l'environnement : Processus de fabrication de Gildan utilisant 45 % d'énergie renouvelable
Pantalon en molleton
45 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé avec le nom de l'orchestre à l'arrière sur le côté.
Composition : 13,3 oz/yd.lin., 50 % coton, 50 % polyester
Type de tissu : Tricot polaire pré-rétréci, fil à jet d'air pour un toucher plus doux et un boulochage réduit
Fabrication : 50 % de coton américain durable et équitable
Confort : Taille élastique recouverte avec cordon de serrage, ourlets inférieurs à double aiguille, poignets élastiqués, détachez l'étiquette pour plus de praticité
Écologie : Processus de fabrication avec 45 % d'énergie renouvelable
kangourou sans zip
55 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière.
Composition : 8 oz, 50 % coton américain, 50 % polyesterVariantes de couleurs spécifiques : Heather Sport avec 60 % polyester, 40 % cotonDurabilité : Fabriqué avec 50 % de coton américain cultivé de manière durable et équitableRésistance et solidité : Fil à jet d'air résistant aux bouloches, coutures doubles partout, capuche doublement doubléeConfort et praticité : Poche pochette, cordon de serrage assorti, poignets et taille côtelés 1x1 avec élasthanneNormes de sécurité : Safety Orange conforme aux normes de haute visibilité ANSI - ISEA 107Commodité : Étiquette détachable pour un usage pratiqueRespect de l'environnement : Processus de fabrication de Gildan utilisant 45 % d'énergie
Kangourou avec zip
70 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière.
Composition : 13,3 oz/yd.lin., 50 % coton américain, 50 % polyester
Résistance et solidité : Fil à jet d'air résistant aux bouloches, coutures doubles partout, fermeture éclair en métal YKK
Durabilité : Fabriqué avec 50 % de coton américain cultivé de manière durable et équitable
Confort et praticité : Capuche non doublée, manches montées, poches kangourou, capuche avec cordon assorti, poignets et taille côtelés 1x1 avec élasthanne
Normes de sécurité : Safety Orange conforme aux normes de haute visibilité ANSI - ISEA 107
Commodité : Étiquette détachable pour un usage pratique
Respect de l'environnement : Processus de fabrication de Gildan utilisant 45 % d'énergie renouvelable
Chandail à manche courte l enfant
25 $
Les taxes sont incluses dans le prix.
Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière.
Composition : 5,3 oz, 100 % coton américain
Variantes de mélange : 99/1 pour gris cendré, 90/10 pour gris sport, 50/50 pour chiné foncé, graphite chiné, bleu marine chiné, rouge chiné, saphir chiné, bleu fluo, vert fluo, orange S, vert sécurité, rose sécurité
Fabrication : Utilisation de coton américain durable et équitable
Conception : Col côtelé sans couture, bande adhésive épaule contre épaule, coutures doubles
Praticité : Étiquette amovible pour plus de confort
Écologie : Processus de fabrication avec 45 % d'énergie renouvelable
Sac fourre-tout
15 $
Couleur : noir Les taxes sont incluses dans le prix. Le logo de l'Orchestre des jeunes du mont Royal sera imprimé à l'avant, avec le nom de l'orchestre à l'arrière. Composition : coton 100% organique sans AZO et sans produits chimiques dangereux. Poignées tissées. 5 onces. Dimensions : 16.5 x 16 x 3.5 pouces
