3 chances de gagner notre 50/50 - Tournoi Phaneuf & Dunn Hockey

Participez à notre tirage 50/50 pour le tournoi de hockey de printemps Phaneuf & Dunn 2024 et courez la chance de remporter gros et ce... À TOUS LES JOURS!

Comment participer?

Achetez un ou plusieurs billets pour le tirage au sort de notre 50/50 et ce à tous les jours. Les billets sont disponibles à l'achat sur notre site Web: https://phaneufdunnhockey.com/tournoi-de-hockey Le tirage au sort aura lieu à tous les jours vers 18h30. Le gagnant sera annoncé par courriel et contacté par la suite.

Coût des billets:

1 billet pour 5 $

3 billets pour 10 $

10 billets pour 25 $

Plus vous achetez de billets, plus vos chances de gagner sont grandes! Ne manquez pas cette chance de gagner gros et surtout... SOUTENIR UNE BONNE CAUSE !





Merci de votre soutien! De toute l'équipe Phaneuf & Dunn Hockey

