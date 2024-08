Premiers soins pour bébé_29 août

Un atelier indispensable pour pouvoir être en capacité de réagir aux accidents du quotidien : brûlure, blessure, allergie… Vous serez notamment initié aux techniques de réanimation et aux méthodes de désobstruction chez les bébés et enfants. Un indispensable pour faire face aux imprévus et se sentir plus en sécurité.

Par qui ?

Formation Laissi propose des cours de premiers soins pour entreprises, professionnels de la santé, garderies et particuliers.

Pour qui ?

Parents ayant un bébé âgé entre 0-12 mois et nos bénévoles

www.rcr-formation.ca